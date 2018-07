Sollte die Sache - nach einem möglichen Ende der Union, dann der Koalition, schließlich Deutschlands und in der Folge Europas - verfilmt werden, wobei als Regisseur nur Tarantino in Frage käme, dann stünde die Auftaktszene fest: 20. November 2015, CSU-Parteitag, München. Merkel steht wie die zur Verbrennung vorbereite Hexe neben dem Rednerpult. Seehofer liest ihr das Urteil vor. In diesem Moment nimmt der Plan hinter ihrer Stirn Gestalt an: Dafür wirst du eines Tages büßen, du Wurzelsepp bajuwariensis. Der Tag ist nah. Und ob sich Mastermind Seehofer mit einer ganzen Serie von abgestuften Masterplänen - als Innenminister, als CSU-Chef, als Bayer an sich, als Horst privat - noch wird retten können? Aber lassen wir das Tarantino beantworten.