Es gibt Sätze, die bleiben. Die überleben ihre Urheber. Wenn nicht als Prophezeiung, dann halt als Farce. Dazu gehört zweifellos das ländlich-schöne Bild von den blühenden Landschaften, mit dem Helmut Kohl uns und den Ossis die reiche Ernte der Einheit voraussagte. Der Mann, der heute als "Elefantengeist" über Mannheims Bühne karrt, hat damals sicher auch nicht recht gewusst, was er damit in die Welt setzte. Heute können wir jedenfalls feststellen: Es gibt diese Landschaften, vor allem in Sachsen, wo der blühende Unsinn rechtsextremer Hirnverbranntheit aus dem Boden schießt und von den Verantwortlichen - in Chemnitz wie Dresden - noch immer für die späte Blüte der Einheit in Freiheit gehalten wird. Man sollte sie mal aufklären.