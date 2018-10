Das alte Sprichwort: Sich regen bringt Segen, passt in der unkorrigierten Form gerade gar nicht, weil das Regen immer noch Schweißbäche hervorruft. Man muss dem Satz zunächst mal das Pronomen - sich - wegnehmen, dann wird eventuell ein Schuh daraus. Vermutlich ein Gummistiefel. Denn nicht nur die Hitze neigt zum Extrem. Die Niederschläge tun es auch. Erwünscht wäre zwar ein schöner Landregen, der nicht die Gullydeckel raushaut und die Keller flutet, sondern dadurch gekennzeichnet ist, dass er mindestens sechs Stunden lang monoton herniederfällt und dadurch besser in die trockene Erde eindringt, anstatt gleich Sturzbäche zu bilden. Aber man ist, auch was die Erwartungen an die Qualität des Regens angeht, doch sehr bescheiden geworden.