Glaube niemand, die trumpatlantische Abrissbirne hätte nicht gemerkt, dass wir in Europa die Nase voll haben von seiner Good-Morning-America-Show: Wir machen die Welt zu Kleinholz. Es gefällt dem eitlen Meister natürlich nicht, dass wir uns mit Putins Weltfußballspielen, dem Brexit oder Europas Kampf gegen den sog. Asyltourismus herumschlagen und mit Hilfe der Chinesen seinen Handelskrieg unterlaufen. Da ist entschieden zu wenig "America First" in der Luft. Deshalb kommt er jetzt selbst: Nato, England, Putin. Es wird hinterher sicher stellenweise aussehen wie in Til Schweigers genuscheltem Tatort: Ballermann ist überall, der als Kinofilm schon ein Flopp war. Aber das kennt man von Trump auch. Auf die Bilder kommt es an. Inhalt unwichtig.