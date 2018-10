Was für ein Schock! Draußen regnet es, es ist kalt, der eben noch sonnige Himmel ist plötzlich trostlos grau. Dabei ist gerade einmal Oktober, gefühlt also noch Hochsommer. Doch selbst in Zeiten von Klimawandel und Dauerhitze kommt er irgendwann unvermeidlich: der Herbst. Launisch, stürmisch, unberechenbar, gewissermaßen der Donald Trump unter den Jahreszeiten, sucht er uns nun unaufhaltsam heim. Die Hoffnung, dass er dieses Jahr einfach ausfallen und die Badesaison direkt in den Advent übergehen würde, erfüllt sich also nicht. Stattdessen müssen wir uns nun wieder mühsam daran gewöhnen, eine Regenjacke anzuziehen und die Heizung aufzudrehen. Und können nun, frei nach Mörike, seufzen: Herbst, ja du bist’s, dich hab ich vernommen!