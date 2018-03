Verba terrent - gewisse Wörter erschrecken. Aber nicht nur. Sie können dem, der sie benutzt, auch glatt die Hosen ausziehen. Geistig-politisch jedenfalls. Und da laufen ja schon einige Figuren ohne Feigenblatt - oder das, was wir im Laufe der Zivilisation daraus gemacht haben - durch den Bundestagswahlkampf. Sieht sehr hässlich aus. Aber der AfD-Spitzenkandidat Gauland, der die Berliner Integrationsbeauftragte Özoguz nach Anatolien "entsorgen" möchte, ist schon bisher nicht durch innere oder äußere Eleganz aufgefallen. Ihm und seinen Volksgenossen gehen die Flüchtlingsströme aus, mit denen sie bisher Überfremdungsängste in Stimmen ummünzten. Was wiederum die Hoffnung stärkt, dass sie selbst entsorgungstechnisch auf gutem Wege sind.