Dass es nicht piepst und kein Netzteil braucht - geschenkt. Dem Buch, das mit 72.820 Neuerscheinungen in Frankfurt zu einem Turm von 2185 Meter Höhe aufgeschichtet werden könnte, ist mit digitalen Zaubertricks nicht beizukommen. Es bleibt das Ei des Gutenberg. Perfekt. Wer den Deckel aufschlägt, schaltet das Kopfkino ein. Kann in andere Lebenswelten oder Denkweisen eintauchen und ohne Programmschema so lange dort bleiben, wie er möchte. Kluge Bücher machen klüger. Und dass Literatur Brücken zwischen Kultur baut, woran gerade der schöne Emmanuel Macron erinnerte, wer will das bestreiten. Trump behauptet mit dem eitlen Stolz einer Stradivari unter den - pardon - Arschgeigen von sich, er lese keine Bücher. Mr. President, das merkt man.