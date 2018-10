Dass es Boris nie zu einem Diplom, Ehrendoktor oder Prof. h.c. gebracht hat, ist seiner Karriere als Tennisspieler und einem bewegten Privatleben geschuldet - das in Schulden versinkt. Jetzt, wo es mit dem einen wie mit dem anderen gar nicht mehr gut läuft, erwacht bei ihm der Wunsch nach etwas mehr Deko an seiner Biographie: Becker als Sonderattaché mit Köfferchen und Diplomatenpass, das machte nicht nur was her, sondern hätte auch den Vorteil, dass es ihn vor den Nachstellungen seiner Gläubiger schützen könnte. Wenn der Pass echt wäre. Worüber sich die Zentralafrikanische Republik aber offenbar noch nicht einig ist. So lange muss seine Exzellenz in spe noch damit leben, dass man ihn unterstandesgemäß mit "Herr Becker" anspricht.