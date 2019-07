Das Phänomen ist keineswegs neu und wird somit nicht als Morbus Merkel in die Medizinhistorie eingehen. Denn schon 2010 erschien, damals wenig beachtet, von der New Yorker Autorin Siri Hustvedt der Band: Die zitternde Frau - eine Geschichte meiner Nerven. Die Beschreibung ihrer mysteriösen Störung erinnert an das, was die Kanzlerin nun schon mehrfach bei feierlichen Anlässen überkam - und trotz aller Beschwichtigungen zu Spekulationen, Besorgnissen oder - im dümmsten Fall, wie bei der AfD - zu Häme Anlass gibt. Vielleicht sollte Merkel Empfänge mit militärischen Ehren und Hymne, die schon zweimal das Symptom auslösten, meiden und dem Gast erklären, Trommeln und Trompeten des Bundeswehr-Musikkorps seien gerade nicht einsatzbereit.