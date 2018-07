Seien wir ehrlich: Diese Fußball-Weltmeisterschaft ist zu keiner Zeit zu einem strahlenden Sommermärchen aufgelaufen. Und als Patriotismus-Verstärker für die Russen war sie sehr teuer bezahlt. Dass wir praktisch gar nicht dabei waren, oder so schnell wieder fort waren, hat nachhaltige Folgen für unser Verhältnis zu diesem zirzensischen Vergnügen, das sich mehr denn je als Geldmaschine für ganz wenige offenbarte. Aber - genug gemeckert. Das wirklich Bewegende, das einzig Heldenhafte während dieser WM war das, was sich weit weg in den thailändischen Bergen abspielte, wo eine Jugendfußballmannschaft aus einer vollgelaufenen Höhle gerettet wurde. Dagegen waren die anderen auf und am Rande der Fußballplätze nur überbezahlte Statisten.