Die Standardfrage: Wie spät ist es? - sie wird nach der hoffentlich letzten Zeitumstellung wieder tagelang falsch gestellt. Denn meistens meint sie: Ist es so spät wie ich mich fühle, oder so früh, wie die Uhr anzeigt? Die Sache mit der falschen Zeit gewinnt aber auch in der Politik Bedeutung. Denn da drehen einige, deren Zeit abgelaufen ist, unentwegt die Zeiger rückwärts. Eine permanente Zeitflucht ohne Sinn - weil deren Uhren irgendwann nichts mehr anzeigen, an dem sich noch jemand orientieren möchte. Deshalb steigt auch Merkel - zunächst als Parteivorsitzende - aus dem verlorenen Wettlauf gegen die Zeit aus. Und will uns sagen: Auch der schwerste Weg, das ist der Abschied von der Macht, beginnt mit einem ersten Schritt. Jetzt.