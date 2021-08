Menschen neigen dazu, kurzfristig zu denken. Das hat sich evolutionär bewährt. Ein steinzeitlicher Jäger etwa, der einem Säbelzahntiger begegnete, dachte nicht: "Jemand sollte mal den Bestand in dieser Gegend erfassen" oder: "Wir brauchen eine langfristige Strategie zur friedlichen Koexistenz". Er dachte im Idealfall nur: "Mist! Tiger! Weglaufen!" Leider sind die meisten heutigen Probleme langfristiger und abstrakter als ein Säbelzahntiger – etwa der Klimawandel, wie der IPCC noch einmal bestätigt hat. So gesehen gleicht unsere Situation eher der eines Passagierflugzeugs, in dem die Durchsage kommt: "Achtung, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Wir stürzen ab. Die gute: Das Bier reicht noch bis zum Aufschlag." Na denn: Prost.