In zwei Wochen stehen die vom Wähler Ungeküssten amtlich fest. Die Gewinner auch. Aber möglich ist, dass zu den Verlierern erneut die Meinungsbeschauer in den Tempeln der Demoskopie gehören, die derzeit mit bezahlten Umfragen Politik machen - sollen. Denn es gilt: Wer dumm fragt, bekommt immer öfters eine dumme, jedenfalls keine ehrliche Antwort. Aber auch im Straßenkampf schreitet die Infantilisierung sichtbar fort. Dort, wo eher jüngere Mitbürger Plakate mit den total angesagten Malbüchern verwechseln und kritzeln, was das Zeug hält. Als könnte man per öffentlichen Malkampf Kandidaten durchstreichen oder verhässlichen. Kinder, da liegt ein staatsbürgerliches Missverständnis vor: Das Kreuz muss am 24. ins Runde auf dem Stimmzettel.