Begrifflich mag das Bild etwas verstören. Aber Fakt ist: Der grüne Flächenbrand geht gnadenlos weiter. Lässt alte Volksparteien verdorren. Es grüßt aus Wiesbaden der Groß-Wazir. Und von wegen blinde Hessen. Was sich in Bayern angedeutet hat, setzt sich fort: Die Leute haben von der gefühlten Agonie der Berliner Groko genug. Sie sehen, wie dem Rücktrittsgemurmel der Schuldigen keine Taten folgen. Und strafen deshalb ab, auf Bouffier und Gümbel komm raus. Dass Frau Merkel in Hessen ihr ganzes Gewicht in die Schale geworfen hat? Wie man sie kennt, wird sie haarscharf schließen, dass es am Gewicht nicht liegen kann. Also die Waage schuld sein muss. Und die SPD, die schon länger am Abgrund stand, ist auch wieder einen Schritt weiter.