Niemand möchte der chinesischen Wertarbeit zu nahe treten. Wir schon gar nicht. Denn hinsichtlich ihrer Beschaffenheit können sich der abgestürzte "Himmelspalast" und der unvollendete Berliner Flughafen die Hand geben. Schade, dass sie sich dazu nicht getroffen haben. Denn die Raumstation, seit 2011 im All, funktionierte immerhin bis 2013. Der BER, der 2012 fliegen sollte, war noch nie in Betrieb und hat sich als Chaos-System 1. Ordnung etabliert. Vergleichbar mit dem Wetter - das sich auch nicht wirklich beeinflussen lässt. So nehmen wir den Ruf der Lufthansa, das Ding abzureißen und neu zu bauen, auch nicht als Aprilscherz. Sondern als Denkanstoß dafür, dass uns diese Baustelle Demut lehren kann - und deshalb erhalten bleiben möge.