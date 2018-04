Wie sagte doch Saudi-Arabiens neuer starker Mann, Kronprinz Mohammed bin Salman: Er wolle den Frauen keine Verhüllung von Kopf und Gesicht und keine schwarzen Gewänder mehr vorschreiben. Davon stehe nichts im Koran. Gemessen daran ist der Versuch von Hardcore-Muslimen, in einem säkularen Land wie dem unsrigen das Face-Tuch mit Sehschlitz, also das tragbare Frauengefängnis gegen eine irritierte Verwaltung durchzusetzen, hinterwäldlerisch - aber auch dreist. Renitente Fälle von Gesichtsverweigerung wie in Weinheim, wo ein Bürgermeister zum Glück klare Kante zeigt, könnten geradezu von Pegida arrangiert sein, um zu beweisen, dass der Islam als Kultur nicht zu Deutschland gehört und die Integration von Muslimen nicht funktionieren kann.