Die Versuchung, dem Kaiser vorzuenthalten, was des Kaisers ist, taucht als Fehlverhalten schon in der Bibel auf. Und hat sich im modernen Steuerstaat nicht erledigt. Im Gegenteil: Über 100.000 steuerrechtliche Verordnungen, mehr als in jedem anderen Land, sind eine Einladung an Kriminelle, nach Schlupflöchern im Labyrinth zu suchen. Die Cum-Ex-Geschäfte, bei denen Aktien mit (cum) und außerhalb (ex) eines Ausschüttungsanspruch so trickreich verschoben wurden, dass der überforderte Staat mehrfach Kapitalertragssteuer zurückerstattete, sind ein Milliardenbetrug an der Gemeinschaft. Moralische Empörung ist zwar zwecklos. Nur hätten wir gerne alle Details zu den Geldhaien, und zwar cum, also mit Namen - und ggf. dem künftigen Knastort.