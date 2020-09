"Die haben sich verhalten, als ob es Corona nicht gäbe", schimpfte dieser Tage der Bürgermeister von Hamm. Denn plötzlich schnellte der C-Faktor seiner Stadt von den grenzwertigen 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner auf 95 hoch. Was erhebliche Folgen hat. Und alles nur, weil jemand mit 100 Gästen – aber ohne Hygieneregeln – eine rauschende Hochzeit feierte. Der Fall steht für viele weitere, wo man sich fragt, ob das so dringend war. Ob die nicht kapierten, dass außer dem Virus derzeit niemand ungestraft Hoch-Zeit hat. Man wünscht keinem was Schlechtes. Aber wer so handelt, wer einen Geburtstag oder die nächste Lustreise ins Risikogebiet nicht verschieben will, der sollte wenigstens bezahlen, was er der Solidargemeinschaft aufhalst.