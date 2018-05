Christian Lindner betritt den Bäckerladen. Hey, hört mal her: Steuerbetrüger, Nichtakademiker und Grünen-Wähler, hinten anstellen! Etwas Bewegung kommt in die Schlange. Und jetzt alle gebrochen Deutschsprechenden mit Aufenthaltsstatus dahinter - ausgenommen indische IT-Entwickler. So ist gut. Und ganz ans Ende geduldete und illegale Ausländer, zack, zack! Du mit dem Langbart auch! Du überhaupt Geld haben? Sonst nix deutsche Brötchen. Sonst müssen rüber zu Tafel. Die Ordnung ist hergestellt, und die Verkäuferin flötet: So, Herr Lindner, was darf es sein? Da geht aus der rechten Ecke Alice Weidel von der AfD dazwischen: Ich war natürlich früher da, ich bin nämlich das Original. Der Lindner kann sich aber gern hinter mir einreihen ...