Es gibt Sachen, die schaffen es einfach in die Nachrichten: Wenn z.B. ein Flugpassagier auf der dringenden Suche nach der Toilette die Flugzeugtür aufreißt, herausfällt und überlebt - weil er zufällig einen Fallschirm anhatte. Oder weil die Maschine noch am Boden stand. Die Flugbegleiterin Kay Longstaff, alias Longdrink, hat jetzt mit ihrem nächtlichen Abgang von Deck 7 der "Norwegian Star" Geschichte geschrieben, weil sie nach zehn Stunden Yoga und Gesang putzmunter aus der Adria gefischt wurde. Über die Umstände des Absturzes wollte sie nicht reden. Muss sie gar nicht: Es gibt zehn Bars auf dem Schiff. Da kann man schon mal in die Fluglage "bordüber" geraten. Und selbst wenn die Geschichte nicht stimmte, wäre sie doch gut erfunden.