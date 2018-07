Der Unions-Friede in Sachen Asyl ist nicht in Stein gemeißelt. Sondern eher auf Sand gebaut - auf der "Fiktion der Nichteinreise" nämlich. Dabei wird der von Annahmeverweigerung betroffene Asylbewerber so behandelt, als hätte er auf dem Weg ins bayerische Transitzentrum nie deutschen Boden betreten, bevor er retourniert wird. Denn sonst müsste ihn der postfaktische, also vom Rücktritt zurückgetretene Seehofer eventuell registrieren und aufnehmen. An den Details wird noch gearbeitet. Die Rede ist von viel Sand, den CSU-Entwicklungsminister Müller aus Libyen, Irak oder Marokko herbeischafft. Und der als schmaler Fußweg vom Grenzkontrollpunkt zum Abschiebezentrum die faktische Grundlage für die fiktive Nichteinreise bildet. Echt genial.