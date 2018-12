Die Deutschen geben gerne - nicht nur zu Weihnachten. Der durchschnittliche Spenden-Betrag ist in diesem Jahr von 32 auf 35 Euro gestiegen. Von ganz anderem Kaliber sind da die 50.249, 17 Euro, die Christian Lindner seinen Freien Demokraten spendierte. Wohl dem, der einen großzügigen Chef hat. Doch warum die ungerade Summe? Hatte Lindner sein Portemonnaie im Geldkoffer vergessen? Oder ist die Spende der Inhalt eines gigantischen Glases voll Münzgeld? Die Antwort dürfte in den letzten fünf Ziffern zu finden sein. Denn die Bundestagswahl war am 24.9.17 - so viel Symbolik darf schon sein. So gesehen sollte die FDP für die nächste Spende hoffen, dass die nächste Wahl möglichst spät im Monat liegt. Oder wenigstens Angela Merkel bis 2021 durchhält. Wer den Cent nicht ehrt ...