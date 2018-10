Äußerlichkeiten sind auch in der Politik nicht nichts. Zwar gibt es in Davos keinen Oscar für die beste Performance im Tiefschnee. Und aus Reden werden noch keine Taten. Aber ein bisschen Zauberberg in einer von Egoismus zerfressenen, nach Heilung suchenden Welt schwingt dort oben in den Schweizer Alpen schon mit. Und dort hat in diesem Jahr mit Emmanuel Macron ("Make our planet great again") ein neuer Politikertyp sein Debüt gegeben, der nicht nur der Traum vieler Schwiegermütter wäre, siehe oben. Sondern der auch jenes alte Denken, das sich in Gestalt von Donald Trump auf den Berg schleppte, so richtig abgetakelt aussehen lässt. Denn der lebt in seinem geistigen Dschungelcamp der Weltgeschichte und hat uns nichts von Bedeutung zu sagen.