Natürlich wird Gras darüber wachsen. Wie immer. Auch wenn die Ungeheuerlichkeit den Verstand beleidigt: Was würde Hildegard Dina Löwenstein, verheiratete Palm, die sich nach dem Exil in der Karibik Hilde Domin nannte und in Heidelberg ihr Leben zwischen Angst, Hoffnung und Liebe in Verse fasste, sagen? Was würde die stets mutige Frau tun? Sie würde heute in die Stadtbücherei gehen, wo sich die AfD-Jugend ungehindert eingemietet hat, würde die Gedichte in dem nach ihr benannten Saal abnehmen und einer feigen Verwaltung, die sich hinter dem Rechtsprinzip versteckt, sagen: Benennt den Raum nach Höcke, Gauland & Co. Mein Erinnerungs-Ort, mit dem ihr euch schmückt, kann hier nicht länger sein. Das würde sie sagen, so wie wir sie kannten.