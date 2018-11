Glück gehabt: Wir gehören nicht zu den Shithole-Countries, die Trump benannt hat. Noch nicht. Denn womöglich bekommen wir endlich eine Regierung zusammen - falls sich in der SPD die Oppositionssehnsucht in Grenzen hält. Das No-GroKo des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, der 7 von 600 Delegierten zum Parteitag diese Woche entsendet, muss noch kein Vorbote der Bananenrepublik Deutschland sein. Gilt auch für die Stänkerei aus Berlin. Denn die Lust am Untergang verhält sich umgekehrt proportional zum eigenen Erfolg: Die Ost-Genossen haben im September 15,2 Prozent eingefahren, die Berliner 17,9. Das könnte aber die neue Obergrenze der SPD bei Neuwahlen werden, wenn sie eine Regierungsbildung ohne guten Grund versemmelt. Die AfD sagt danke.