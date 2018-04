Dass die Bahn ihre Preise leicht erhöht, lässt eine weitere Steigerung ihrer sprichwörtlichen Kundenzuwendung erwarten. Sie tut in dieser Hinsicht schon jetzt Erstaunliches: Ein unterschätzter Beitrag zu unserem Wohlbefinden ist zum Beispiel die umgekehrte Wagenreihung ihrer Fernzüge, die oft so gut ausgelastet sind, dass man ohne kostenpflichtige Reservierung nicht reisen sollte. Insofern ist die sog. Reihung der sehr dezent nummerierten Wagen bedeutsam. Vor allem die zunehmend kurzfristige Umkehrung der umgekehrten Wagenreihung macht aus Bahnsteigen ambitionierte Laufstrecken der Volksgesundheit. Das ist für die Bahn zwar mit leidigen Planabweichungen, vulgo: Verspätungen verbunden. Aber das nimmt sie zu unser aller Wohl in Kauf.