Es wird Herbst, und man muss mal wieder über die deutsche Willkommenskultur sprechen. Die kleine Variante. Also jene, hinter der kein Bürgerkrieg, sondern nur ein XXL-Sommer steht. Wer den angefacht hat, darüber darf man streiten. Den Wanzen, Grillen, Spinnen, die sich dabei super vermehren konnten, ist es egal. Sie lauern an Fenstern und Türen auf eine günstige Gelegenheit, um sich nahe bei uns ein warmes, heizkostenfreies Winter-Asyl zu ergattern. Darunter sind sogar chemische Krieger wie die grüne Stinkwanze. Sie werden aber kaum erwarten, dass wir freudig "Refugees welcome" rufen. Wir müssen die Gäste leider mit der Tatsache vertraut machen, dass sie stattdessen vielfach auf ein Seehofer-hartes Klima der Abschiebung stoßen werden.