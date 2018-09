Die einen wachen in den nächsten Tagen mit dem guten Gefühl auf, wieder in der heimischen Klimazone angekommen zu sein. Die anderen tun so, als seien sie schon Kandidaten für betreutes Frieren. Deshalb wechseln die Ratgeber für jede Lebenslage jetzt auch das Thema: Von Trink-Tipps gegen unmerkliches Austrocknen zum weiten Feld, wie man sich gegen Auskühlen modisch schützt. Wer noch nicht im Trend ist, der sollte "nachshoppen", empfehlen stylisch gut aufgestellte Anbieter: Cord und Schottenkaro zum Beispiel. Farblich macht man mit Paprika oder Zimt nichts falsch. Kurzum: Es wird schon deshalb Zeit, dass der Sommer das verdorrte Feld räumt, damit die neuen Herbstklamotten den Schrank verlassen können. So muss man das auch mal sehen.