Regeln? Wer braucht schon lästige Regeln. Machen wir es doch einfach wie der FC Bayern oder die anderen selbstgefälligen Superreichen in der Fußballwelt. Wenn die mickrigen Milliönchen der Champions League nicht ausreichen, um noch mehr Geld zu scheffeln, dann ist die Zeit reif für einen elitäreren Zirkel. Streng nach dem Motto: "Du kommst hier net rein". Unabsteigbar - zu schön um wahr zu sein. Katar und Saudi-Arabien sind dafür ideale Standorte. Also ab an den Golf. 40 Grad im Schatten sind eh die besseren Bedingungen für Freiluftsport - und der Klimawandel lässt sich bestens mit "Open-Air-Conditioners" bekämpfen. Um nervige Journalistenfragen müssten sich die Bayern-Bosse dann auch nicht mehr kümmern. Die Saudis regeln das schon...