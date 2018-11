Nicht schon wieder gegen das Fernsehen an sich. Es gibt dort durchaus sehenswerte, derzeit sogar nützliche Sendungen. Wie den ausführlichen Wetterbericht mit dem Regenfilm. Wobei man aber schon über die zahllosen Hochwasser-Brenn-Punkte, die in den Fluten zischend ihren Geist aushauchen, geteilter Meinung sein kann. Aber wir müssen es auch nicht allen recht machen, sagte neulich ein TV-Gewaltiger. Da kann man nicht widersprechen. Doch auch umgekehrt gilt: Wenn ein Showspieler wie Markus Lanz im Bunde mit dem Feingeist Stefan Raab, den Fremdschäm-Geissens und schließlich Cindy, der Comedy-Restmülltonne aus Marzahn, die Arena in Palma mit Zoten füllt, dann muss sich das keiner mehr anschauen. Jetzt nicht und in Zukunft auch nicht.