Etliche der Christenmenschen, die das 3. Griechen-Hilfspaket heute ablehnen, werden beim 4. nicht mehr da sein. So darf man Fraktionschef Kauder verstehen. Seine Drohung mit dem Entzug begehrter Posten, um der Kanzlerin eine Klatsche zu ersparen, erinnert an den Chef, der einen schalen Witz macht und alle wiehern - bis auf einen. Warum lachen Sie nicht? Ich gehe morgen in Ruhestand. Manche können sich Überzeugung leisten. Andere müssen die Einsicht bemühen. Auch Merkel selbst, die ein 3. Geldpaket kürzlich noch kategorisch ablehnte. Und erst Schäubles Wandlung - sie grenzt an ein politisches Wunder. Diese gibt es wirklich. Sie werden allerdings nicht im Himmel ausgeheckt. Sondern stammen aus der Trickkiste irdischer Machtsicherung.