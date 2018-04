Endlich. Die Entdeckung von ev. bewohnbaren Planeten, die um den Roten Zwerg "Trappist One" kreisen, macht Hoffnung. Wobei der natürlich bald "Trappist First" heißen wird. Die Besiedelung einer Zweit-Welt ist deshalb nötig, weil diese abgewirtschaftete Erde für so viele Alpha-Tiere und Großkotze zu eng wird.

Allerdings, so einfach - hinfliegen, Betonmischer anwerfen und Trump-Tower bauen - wird das nicht. Die Antwort, die uns von dort erreichte, lässt aufhorchen: Wir haben euch seit 5000 Erdjahren im Blick, was schon die Vorstellung, euch in unserer Nähe zu haben, zum Albtraum macht.

Bleibt bloß, wo ihr seid! - Na schön, dann werden die mal erfahren, was Star Wars ist. An die Laserkanonen! Wer die Guten sind, bestimmen immer noch wir.