Es gibt Tage, sogar Samstage, da überschlagen sich die wohlgefälligen Nachrichten: Die CDU will die Sommerzeit abschaffen. Wurde aber auch Zeit. Der FC Bayern, seit 53 Spielen ungeschlagen, bekommt endlich eine auf den Sack. Dafür gilt das gleiche. Und dass nach 33 Jahren wegen "veränderter Sehgewohnheiten" (O-Ton ZDF) für das virtuelle Lagerfeuer der Samstagunterhaltung keine Gebührenmillionen mehr verbrannt werden, mag alle Gabel- und Bierkastenstapler enttäuschen. Selbstverständlich auch den Kunstschwätzer Markus Lanz, dem die sog. Quotenhuren des Senders die Kante zeigten. Aber verlieren wir damit ein kulturelles Juwel? In einem Jahr werden die Leute, wenn man sie darauf anspricht, zurückfragen: Wetten was..? Darauf wetten wir.