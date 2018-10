Wer einmal nimmt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Gerade ein Politiker wie Christian Wulff hätte diesen Satz allzeit wie ein rotes Schweizer Taschenmesser mit sich führen - und schon den ersten Faden einer möglichen Verstrickung mit der kleinen Schere abschneiden müssen. Denn auch bei der jetzt zugelassenen Anklage gegen ihn, den mutmaßlichen Vorteilsnehmer, und seinen ebenso mutmaßlichen Sponsor aus dem Filmgeschäft, kommt es gar nicht auf die Höhe, sondern auf die Bereitschaft an. Weil sie leicht zur schlechten Gewohnheit wird. Was können andere Politiker daraus lernen: Mit dem geschenkten Boby Car für 29,95 fängt es an. Und mit dem erzwungenen Rücktritt als Bundespräsident ist es noch nicht zu Ende.