Die Frage ist berechtigt, ob Zeus heute noch in Liebe zur schönen Königstochter Europa erglühen und dann als wilder Stier die Dame von Sidon-Beach entführen und nach Kreta abschleppen würde. So, wie sie sich heute darstellt - mächtig in die Jahre gekommen und stark in die Breite gegangen. Ein bisschen Zeus sind wir ja alle. Oder waren es mal. Übrig geblieben ist davon das Alltags-Grau der Gewöhnung. Ein wenig erinnert das resignierte Herumreden vor der Europawahl an eine Beziehung im Endstadium. Die einen ergehen sich in Erinnerungen. Die anderen sagen: Machen wir Schluss. Klingt verlockend. Aber um die Ecke wartet keine Bessere, Jüngere oder Schönere. Dort warten die Bestatter der Weltpolitik mit der Schaufel. Das sagen sie nicht.