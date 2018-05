Der elende Konflikt wäre nie ausgebrochen, wenn Kurzzeit-Präsident Wulff den Satz präziser formuliert hätte: Muslime, auch die in Dresden, gehören zu Deutschland. So wie hier lebende Christen, Juden, Buddhisten oder Atheisten. Demokratie, Beethoven, aber auch Auschwitz gehören dazu. Vielleicht noch Fußball, Bier oder Leberkäs. Sinngemäß nicht dazu gehören gewaltbereite Islamisten, Christen, Juden, Buddhisten, Atheisten oder Links- und Rechtsextremisten. Pegida, Legida und andere Demokratieverächter, die ihren Frust an ethnischen oder religiösen Minderheiten abreagieren, übertreten gerade jene Linie, die klar umreißt, was Deutschland heute ist. Dafür steht die große Mehrheit. Und sie steht sogar dafür auf. Das ist die gute Nachricht.