Man denkt, das Netz mit seinen Möglichkeiten, neue Freunde zu gewinnen, sei das Medium der Früh- bis Spätpubertierenden. Falsch. Auch Kinder sind dort gut unterwegs. Wie könnte das sonst gehen: Im Vorweihnachtstrubel. Eine Mutter zieht ihren Jungen hinter sich her, der grölt: "O Tannenbaum, O Tannenbaum, der Opa liegt im Kofferraum ..." Der Rest geht im Erziehungslärm unter. Aber die Neugier wird im Internet befriedigt, wo sich von Nord bis Süd besorgte Eltern anhand des o.g. Titels darüber mokieren, was ihre Kleinen an Profan-Liedgut mitbringen. Das kann ja nur heißen: Bereits die Charts der Fünfjährigen verbreiten sich heute flächendeckend im Netz: " ... die Oma schlägt, den Deckel zu, der Opa ruft, du blöde Kuh, O Tannnenbaum."