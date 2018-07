So angebracht es in den letzten Tagen war, Schnee nach Sotschi zu tragen, so sinnvoll ist es, in der hiesigen Narrentiefburg daran zu erinnern, dass wir uns bereits auf der Zielgeraden der Fastnacht befinden. Deren erster unfreiwilliger Höhepunkt soll an diesem "schmutzigen" Donnerstag die geplante Verkündung des Freispruchs für Christian Wulff werden. Ein Timing, das man der notorisch humorlosen Justiz wirklich nicht zugetraut hätte. Von dem Sprichwort: Eine Hand schmiert die andere, ist bei dem mit 100 Grad gekochten Urteil zwar so gut wie kein Fettfleck mehr übrig. Der Präsident a.D. wird den Gerichtssaal mit weißem Hemd verlassen. Aber sein schwarz-rot-goldener Schlips ist so was von ab. Den kann auch kein Gericht mehr annähen.