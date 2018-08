Soll man überhaupt noch über zivilisatorischen Fortschritt im 21. Jahrhundert reden? Die Killer des IS töten ihre Feinde mit dem Messer oder auf dem Scheiterhaufen. Dagegen ist das, was Nordkoreas Diktator Kim Jong Un praktiziert, sogar vergleichsweise schmerzarm: Innenpolitische Schläfer, die bei seinen Reden einnicken, und andere Kritiker werden mit dem Flak-Geschütz niedergemäht. Wobei nur höhere Ränge bzw. Verwandte in den Genuss des privilegierten Overkills kommen. Einfache Kritiker werden kostensparend aufgehängt. Natürlich wird der Verrückte das humanitäre Angebot nicht annehmen, mit dem wir den Opfern eine gute Überlebenschance verschaffen könnten: Wäre einfach nicht spektakulär genug, so eine Hinrichtung mit dem G 36.