Diese Welt ist verrückt. Was ohne Zweifel mit den Menschen zu tun hat, die auf ihr leben. Da möchten die Einen im Namen Gottes eine strenge Weltherrschaft herbeibomben, obwohl eine göttliche Aufforderung, dies zu tun, nicht vorliegt. Die Anderen wollen eben dies verhindern und weiter so leben, wie es am meisten Spaß macht: frei. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn um jene zu stoppen, die der Welt ihre Sicht der Dinge aufzwingen möchten, wird die Freiheit der Anderen abgeschafft. Die Freiheit, zu tun, zu denken, zu kommunizieren. Gewiss eine effiziente Lösung. Und eine ziemlich sichere. Aber mit der Sicherheit der Gummizelle ist es so eine Sache. Darin ist so wenig Platz für Freiheit wie im so genannten Gottesstaat.