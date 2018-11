Unser Frauenbild ist das nicht. Insofern gehört der Islam nicht wirklich zu Deutschland, da können Politiker noch so viel erzählen. Ganz abgesehen davon: Welcher Islam eigentlich? Aber, und da stehen die Hardcore-Deutschen von Pegida, Frigida oder Blödida ihren Feindbildern nicht nach: Digital Vermummte gibt es auch im Netz, in abendländischen Foren, wo es vor Arschlöchern, Volksverrätern, Kameltreibern oder Medienschweinen wimmelt. Mutig vorgetragen hinter der Burka der Anonymität. Herrschaften, bei uns zeigt man Gesicht, wenn man was sagen will, und nicht nur den nackten Hintern. Auch das gehört zu Deutschland.