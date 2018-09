Wer nächste Woche nicht zwingend dienstlich zur Abgabe des Scheineids von Trump muss, tut sich das Spektakel besser am TV an. Man sieht von der ergreifenden Ergreifung der Macht mehr: Den vom präsidialen Friseur toupierten Trump-Tower. Aufgebrezelte First und Second Ladies.

Illustre Ehrengäste wie Beppo Grillo, der mit Le Pen und Petry scherzt. Trumps Beraterstab, der ihm leise skandiert: Make America white again. Die A-Version von: Make America great again. Putin sieht man nicht. Der bleibt geheim daheim und schaut sich das Fake-Video aus dem Moskauer Hotel nochmal an. Nur um zu wissen, mit wem er es zu tun bekommt.

Ganz alte KGB-Schule. Wann steht es auf YouTube? Tja, das hängt ganz vom neuen Präsidenten ab, der gerade vereidigt wird.