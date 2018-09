Das war nicht nur so hingesagt: Die neue Völkerwanderung werde unser Land verändern. Der Widerspruch, dass München zur Hauptstadt der Willkommenskultur geworden ist, während die regierende CSU noch immer von einer Órbanisierung der Aufnahmepraxis träumt, zählt noch zu den kleineren Umwälzungen. Es kommt auch die Tatsache dazu, dass ein früher unverständlicher Satz wie jener, der Islam gehöre zu Deutschland, heute in ganz neuem Licht erscheint. Aber wie viel Veränderung ein so starkes, da wohlgeordnetes Land emotional stemmen kann, hängt ganz entscheidend davon ab, ob der Eindruck herrscht, wir seien keine aus guten Gründen und freiem Willen Handelnde, sondern Getriebene eines chaotischen Prozesses, bei dem uns Europa alleine lässt.