Franz Josef Strauß ist 1987 sogar eigenhändig nach Moskau geflogen. Die Geschichte gehört zu den großen Erzählungen der CSU: Er hat die Maschine mit dem letzten Tropfen Sprit auf die vereiste Landebahn gesetzt. Das bringt Klein Horst, der im Keller nur eine Spielzeugeisenbahn betreibt, nicht. Aber der Phantomschmerz über die verlorene Souveränität Bayerns bohrt noch immer an den Schau-Löwen der Staatskanzlei. Nach dem Motto: Der Feind meiner Feindin ist schon fast mein Freund, wanzt sich Seehofer an Putin heran. Wohl kaum, um dem neuen Lügenbaron im Kreml Merkels Grüße zu überbringen. Das kann die selbst. Der Weg ist das Ziel. Die Überschrift: Seehofer in Moskau, das Ergebnis. Die Schlagzeile: Seehofer bleibt in Moskau, Merkels Traum.