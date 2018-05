Dass ein Gesetz, hier: das neue Meldegesetz, im Schweinsgalopp von ein paar Abgeordneten durch den Bundestag gewinkt wurde, und zwar just, als die Italiener unsere Nationalelf balotellisierten, ist menschlich verständlich. Der Fehler lässt sich reparieren. Völlig unfassbar aber, wenn regionale Abgeordnete, die wir befragten, was sie in der Zeit der Abstimmung taten, die unglaublichsten Arbeiten vorschützen. Da wurden Akten gewälzt und Sitzungen vorbereitet, dass es staubt wie in Pompeji anno 79. Und unter so vielen Schwerstarbeitern am Volkswohl nur einer, der sagt: Ja ich habe die zweite Halbzeit geguckt. Danke Alois Gerig aus dem Odenwald-Tauber-Kreis. Wenigstens ein halber Gerechter unter so vielen Pharisäern, äh, Parlamentariern.