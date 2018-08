Es ist sonst nicht unsere Art, hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber letzte Woche dachten wir ernsthaft, es sei die allerletzte Gelegenheit, spielerisch noch einmal weiße Ostern an die Wand zu malen und dabei diesem aufgeblasenen Winter genüsslich in den dicken, kalten Arsch zu treten, bevor er sich mit Frühlingsbeginn davonmacht. Niemand glaubte wirklich, dass es so kommt, das mit Ostern. Wir entschuldigen uns für den verfrühten Optimismus und sagen Tschüss. Ostern ist auch anderswo. Sogar dort, wo der Hass auf uns Deutsche als Euro-Retter keinen abhält, unser Geld zu nehmen. Wir werden von dort die Meldungen über neue Grippewellen und die sadistischen Solos nach der Tagesschau genießen, die verharmlosend Wetterbericht heißen.