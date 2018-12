Der Mensch in seinem Widerspruch ist auf den Satz geeicht: Nichts ist so beständig wie der Wechsel. Wobei es heute richtigerweise heißen muss: der immer schnellere Wechsel. Jedem Ereignis, und sei es noch so aufregend, ist somit ein bestimmtes Verfallsdatum mitgegeben, in dessen Verlauf es Aufmerksamkeit erreichen kann. Das gilt für Kriege und andere Katastrophen, für Skandale oder Epidemien. Der erhöhte Erregungspegel ist endlich. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Denn dort, wo der Wechsel geradezu systemisch ist, reagieren wir ausgesprochen empfindsam auf die derzeitige Mode-Diagnose "unbeständig". Weil sie ihre Wirkung nicht in sicherer Entfernung entfaltet, sondern uns direkt trifft. Und da hört der Spaß auf. So viel zum Wetter.