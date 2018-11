Die internationalen Beziehungen sind kein Kindergeburtstag. Bismarcks Satz gilt, dass Staaten keine Freunde haben, sondern nur Interessen. Alle Gebote außer dem 11. sind dabei außer Kraft gesetzt: Du sollst dich nicht erwischen lassen. Aber nun ist es passiert. Und es ist nicht der Moment, nur die Dummheit der Schnüffler zu beklagen, die uns die Wahrheit aufdrängen, sondern den Mut des Aufklärers zu loben. Aber wo soll man mit Snowden reden? Im Luftraum über Russland? Auf einem U-Boot in der Barentssee? Weit hinten in Sibirien? Immerhin, die Gefahr, dass eine zufällig vorbeikommende US-Drohne das Treffen stören könnte, besteht bei diesem weltöffentlichen Stand der Dinge nicht mehr. So dummdreist können nicht einmal die Geheimen sein.