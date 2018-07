Wenn Peer Steinbrück bei zehn Prozent mit seinem demoskopischen Sturzflug zum Stillstand kommt, hätte er in Kürze den Punkt erreicht, von dem aus es nur noch aufwärts gehen kann. Weiter angenommen, er würden dann den Wiederaufstieg beginnen und jede Woche so viel zulegen, wie er derzeit verliert, müsste er im September bei der Wahl geradezu durch die Decke schießen. Ganz tief im Innern glaubt die SPD, dass es so kommt. Deshalb hat der Kandidat nicht nur volle Beinfreiheit, in jeden Fetteimer zu treten, sondern auch eine Jobgarantie. Mit anderen Worten: Was Steinbrück im Moment macht, ist so gewollt. Es sind geniale Schachzüge des Tiefstapelns. Damit die misstrauische Merkel nichts merkt. Und wenn sie es merkt, ist es zu spät. Matt.