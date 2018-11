Wenn es die goldenen Handläufe an den Treppen oder die Urinale aus Massivsilber in den Herrentoiletten wären. Weißer Carrara-Marmor für die Fußböden oder handgemalte Wandkacheln aus Delft könnten die Kostenexplosion zum kleinen Teil auch erklären. Aber nichts davon. Die Preiserhöhung bei Stuttgart 21 von zunächst 2,5 auf 3, dann auf 4,5 und jetzt auf vorübergehend 6,8 Milliarden haben Ursachen, die kein Mensch kennt. Aber auch wenn der Grünanteil an der Landesregierung jetzt zetert, man habe es schon früh gewusst - die Bahn muss da durch wie eine Tunnelbohrmaschine. Koste es die Reisenden, was es wolle. Und sollte man heute eine endgültige Kostenprognose abgeben - nun, der Projektname enthält einen deutlichen Hinweis: 21 Milliarden.